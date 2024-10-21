حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,21 أكتوبر, 2024 م

بعد ساعات على نشر الخبر عبر "سرايا" .. إعادة فتح مصنع مستثمر أردني في السلط

خاص- بعد ساعات على نشر الخبر عبر موقع سرايا والذي حمل عنوان أمام رئيس الحكومة جعفر حسان.. مستثمر أردني يسلم مفاتيح مصنعه لوزارة الاستثمار استجاب...

  • المشاهدات: 5374

منصة_ترند_سرايا

المزيد

Inline content

الأردن اليوم

أخبار فنية

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

أخبار سياسية

شؤون فلسطينية

المزيد

قصة نجاح

المزيد

حالات انسانية

المزيد

حديث المدينة

تريند

منوعات من العالم
‎وكالة أنباء سرايا الإخبارية SarayaNews‎

سياحة

المزيد

سيارات

المزيد

سرايا والناس

المزيد

شؤون خليجية

المزيد

تفسير الأحلام

المزيد

مطبخ

المزيد

تعليم وجامعات

المزيد

وظائف

المزيد

بيع وشراء

المزيد

إقتصاديات

المزيد

شؤون برلمانية

المزيد

الزاوية الثقافية

المزيد

كاميرا خفية

المزيد

تكنولوجيا

المزيد

ملفات ساخنة

المزيد

الوفيات

المزيد