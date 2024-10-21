فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية...
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البكار: تسفير أي عامل وافد مخالف بدءًا من العام القادم
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بالفيديو .. 6 وفيات في حادث تدهور شاحنة و7مركبات...
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رئيس الوزراء: حريصون على تسهيل الإجراءات المتعلّقة...
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وزير الزراعة: توجه لعدم استيراد الليمون حال الوصول...
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وزير الأوقاف: نحتاج علماء وفقهاء يفهمون كتاب الله...
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بالفيديو .. متصرف الأغوار الشمالية...
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البنك المركزي يصدر "تعليمات حماية المستهلك...
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جيش الاحتلال يحرق المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع...
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وسم "خدمة العلم" يعتلي منصات التواصل...
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أمام رئيس الحكومة جعفر حسان .. مستثمر أردني يسلم...
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قرية بلاص تغيب عن ميزانية لامركزية عجلون والاهالي...
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وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى شمالي غزة
انقلاب "ضاغطة نفايات" في منطقة المكب بإربد
بعد كشف أمانة عمان لـ"سرايا" عن موعد...
"هيئة تنظيم النقل": إعادة النظر بأجور نقل...
موظفو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يناشدون المهندس السميرات لحل المشاكل التي تواجههم
ما قصة مذنب أطلس الجديد "S1" .. وهل يمكن رؤيته بوضح النهار ؟
البكار: فتح باب استقدام العمالة الوافدة لقطاعات خلال أسابيع
ضربة موجعة للمنتخب الوطني قبل مواجهة العراق .. الروابدة يعلن إصابته بالرباط الصليبي
سرقة مجوهرات بقيمة 500 ألف يورو من ثنائي يوفنتوس
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كورتوا: أنا بخير والمهم أن لا يكون هناك عنف
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إعلام إسرائيلي يعلن اغتيال أمين عام حركة الجهاد...
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ماكرون يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار بغزة ولبنان...
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بالفيديو .. أنباء عن وفيات واصابات بحادث مروع على...
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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس سياسة التجويع...
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إصابة 23 جنديا إسرائيلياً في غزة وجنوب لبنان خلال...
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طهران: نسعى مع تركيا لوقف العدوان الإسرائيلي على...
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المستوطنين يقومون بعمليات تجنيد عبر تطبيق الواتساب
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الاحتلال يقصف مدارس الأونروا في جباليا
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الرئيس جعفر حسان .. تفاؤل وإيجابية من الجولات...
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مواطن يناشد أهل الخير لمساعدته بدفع تكاليف فاتورة...
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*رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا نسائيا من تجمع نشميات الاردن
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السعايدة في مكاتب إدارة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات
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الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية
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البكار: مستعدون للتنسيق مع الحكام الاداريين للتواصل مع المستثمرين لتشغيل الشباب
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سيارات Xpeng تدخل السوق الأردني عبر شراكة مع مجموعة غرغور
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زين الأردن تحصد جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزلي في الأسواق الناشئة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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أبو زيد : الأردن حقق اختراقات مهمة بين دول العالم بفضل جهوده الدبلوماسية
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تجديد تعيين محمد الوديان رئيسا لجامعة عمان العربية
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افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دير السعنة
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مستشفى الاستقلال يشارك بالمؤتمر الدولي 19لجمعية طب الاطفال الأردنية
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زين فايبر .. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق
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الملك يؤكد على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين
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رئيس ديوان التشريع والرأي خالد الدغمي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
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شركة القدس للتأمين تستضيف جلسة حوارية توعوية بالتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ومؤسسة الحسين للسرطان
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بالصور .. أشهر 3 أماكن سياحية في روتردام الهولندية
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تفسير حلم السفر إلى دولة أجنبية
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أثناء تصفحي لفيديوهات عن غــزة لفت انتباهي فيديو لشخص عربي يحمل عنوان أسرار القبض على الســنوار فقررت ان احضره لعل وعسى ان استزيد ببعض المعلومات عن استشهاد الســـنوار .كانت المفاجأة ان صاحب الفيديو ملتحي وكل كلامه أحاديث وآيات من القرآن الكريم، ويحمل شهادة الدكتوراه فقلت: هذا هو فصل المعلومات...
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