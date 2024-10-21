أثناء تصفحي لفيديوهات عن غــزة لفت انتباهي فيديو لشخص عربي يحمل عنوان أسرار القبض على الســنوار فقررت ان احضره لعل وعسى ان استزيد ببعض المعلومات عن استشهاد الســـنوار .كانت المفاجأة ان صاحب الفيديو ملتحي وكل كلامه أحاديث وآيات من القرآن الكريم، ويحمل شهادة الدكتوراه فقلت: هذا هو فصل المعلومات...